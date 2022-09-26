Суддя Богдан Львів потролив журналістів «Схем» доказами, вказавши на ознаки підробки

Після виходу розслідування програми "Схеми" про (нібито) наявність російського громадянства у заступника голови Верховного суду та голови Касаційного господарського суду у його складі Богдана Львова, суддя сам вирішив відповісти журналістам. Богдан Львів написав у своєму Фейсбуку , що низка документів з розслідування "Схем" мають всі ознаки підробки, повідомляють Коментарі .



Як приклад, суддя Львів показав одну із (нібито) заповнених форм на отримання російського паспорта, яку надали журналісти "Схем". Дата заповнення цієї форми вказує на те, що її заповнили за кілька місяців до того, як бланки даного зразка взагалі з'явилися у зверненні до РФ . Тобто, існує два способи, як міг з'явитися подібний бланк: перший – його повернули з майбутнього і заповнили, а другий – справжнісінька підробка.



Також Богдан Львів додав, що розцінює атаку на суддів за допомогою недостовірних документів та медіа як пряму загрозу тиску на незалежну судову гілку. Він пообіцяв найближчим часом порушити це питання у зверненні до Президента Володимира Зеленського та голови ВП Андрія Єрмака. Тему тиску на суддів в Україні обговорять найближчим часом і з конгресменами США , оскільки США та ЄС є фінансовими донорами судової реформи.