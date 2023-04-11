Новостей.COM ⇒
2023-04-11
Вища рада правосуддя звільнила шість суддів
Більшість із них пішли у відставку.
Вища рада правосуддя на засіданні 11 квітня ухвалила рішення про звільнення шести суддів за загальними обставинами,
© pixabay.com
Зокрема п’ятеро суддів звільнили у зв’язку з поданням заяв про відставку, а шостого за заявою «за власним бажанням».
Так, серед звільнених:
- Лазарева Ганна Миколаївна – з посади Корабельного районного суду міста Миколаєва;
- Садовський Костянтин Сергійович – з посади судді Київського районного суду міста Харкова;
- Ніколаєва Ірина Костянтинівна – з посади судді Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області;
- Ященко Микола Анатолійович – з посади судді Київського апеляційного суду;
- Лагнюк Микола Михайлович – з посади судді Верховного Суду.
- Гноєвий Сергій Сергійович – з посади судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області (за власним бажанням).
Протягом січня - березня 2023 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 105 суддів з посад за загальними обставинами, з яких 96 суддів було звільнено у відставку, а ще дев’ять суддів звільнились за власним бажанням.
Ірина Знась, ZN.ua