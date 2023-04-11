Вища рада правосуддя звільнила шість суддів

Більшість із них пішли у відставку.

Вища рада правосуддя на засіданні 11 квітня ухвалила рішення про звільнення шести суддів за загальними обставинами, повідомила пресслужба ВРП, інформує ZN.ua.

Вища рада правосуддя звільнила шість суддів
© pixabay.com

Зокрема п’ятеро суддів звільнили у зв’язку з поданням заяв про відставку, а шостого за заявою «за власним бажанням».

Так, серед звільнених:

  • Лазарева Ганна Миколаївна – з посади Корабельного районного суду міста Миколаєва;
  • Садовський Костянтин Сергійович – з посади судді Київського районного суду міста Харкова;
  • Ніколаєва Ірина Костянтинівна – з посади судді Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області;
  • Ященко Микола Анатолійович – з посади судді Київського апеляційного суду;
  • Лагнюк Микола Михайлович – з посади судді Верховного Суду.
  • Гноєвий Сергій Сергійович – з посади судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області (за власним бажанням).

Протягом січня - березня 2023 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 105 суддів з посад за загальними обставинами, з яких 96 суддів було звільнено у відставку, а ще дев’ять суддів звільнились за власним бажанням.


Ірина Знась, ZN.ua





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