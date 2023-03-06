Кадрового офіцера СБУ "кинули" на керівництво Львівською митницею

Підполковника Служби безпеки України Андрія Кузніка призначено на посаду виконувача обов'язків начальника Львівської митниці. Про це повідомляє пресслужба Львівської митниці.

Кузнік понад 17 років проходив службу в органах Служби безпеки України на оперативних та керівних посадах: від оперуповноваженого регіонального органу до заступника начальника управління в Центральному апараті Служби.