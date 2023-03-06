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2023-03-06
Кадрового офіцера СБУ "кинули" на керівництво Львівською митницею
17 років проходив службу в органах Служби безпеки України на оперативних та керівних посадах, інформує
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Підполковника Служби безпеки України Андрія Кузніка призначено на посаду виконувача обов'язків начальника Львівської митниці. Про це
Кузнік понад 17 років проходив службу в органах Служби безпеки України на оперативних та керівних посадах: від оперуповноваженого регіонального органу до заступника начальника управління в Центральному апараті Служби.
Лія Ільченко, ZN.ua