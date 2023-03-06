Кадрового офіцера СБУ "кинули" на керівництво Львівською митницею

17 років проходив службу в органах Служби безпеки України на оперативних та керівних посадах, інформує ZN.ua.

Кадрового офіцера СБУ
© Фото из открытых источников

Підполковника Служби безпеки України Андрія Кузніка призначено на посаду виконувача обов'язків начальника Львівської митниці. Про це повідомляє пресслужба Львівської митниці.

Кузнік понад 17 років проходив службу в органах Служби безпеки України на оперативних та керівних посадах: від оперуповноваженого регіонального органу до заступника начальника управління в Центральному апараті Служби.


Лія Ільченко, ZN.ua





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