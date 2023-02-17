Знімався у новорічному зверненні Путіна: ЗСУ ліквідували офіцера армії Росії

В Україні ліквідували окупанта Юрія Шнайдера, який знімався у новорічному зверненні російського диктатора Володимира Путіна, інформує Апостроф .

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

26-річного старлея Юрія Шнайдера знищили в Україні через місяць після того, як він отримав орден з рук російського президента. Шнайдер народився в Красноярському краї, закінчив Рязанське повітряно-десантне училище, отримав звання старшого лейтенанта та мав прізвисько "Круг".