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2023-02-17
Знімався у новорічному зверненні Путіна: ЗСУ ліквідували офіцера армії Росії
В Україні ліквідували окупанта Юрія Шнайдера, який знімався у новорічному зверненні російського диктатора Володимира Путіна, інформує
Про це повідомив журналіст Денис Казанський.
26-річного старлея Юрія Шнайдера знищили в Україні через місяць після того, як він отримав орден з рук російського президента. Шнайдер народився в Красноярському краї, закінчив Рязанське повітряно-десантне училище, отримав звання старшого лейтенанта та мав прізвисько "Круг".
У РФ про ліквідацію окупанта написали у соціальних мережах 6 лютого. Інший військовий країни-окупанта Григорій Мітюєв, перераховуючи імена загиблих в Україні терористів, вказав на Шнайдера "Коло" і поділився його фотографією. Нагорода Путіна явно не принесла окупанту успіху.