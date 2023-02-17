Знімався у новорічному зверненні Путіна: ЗСУ ліквідували офіцера армії Росії

В Україні ліквідували окупанта Юрія Шнайдера, який знімався у новорічному зверненні російського диктатора Володимира Путіна, інформує Апостроф.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

26-річного старлея Юрія Шнайдера знищили в Україні через місяць після того, як він отримав орден з рук російського президента. Шнайдер народився в Красноярському краї, закінчив Рязанське повітряно-десантне училище, отримав звання старшого лейтенанта та мав прізвисько "Круг".

У РФ про ліквідацію окупанта написали у соціальних мережах 6 лютого. Інший військовий країни-окупанта Григорій Мітюєв, перераховуючи імена загиблих в Україні терористів, вказав на Шнайдера "Коло" і поділився його фотографією. Нагорода Путіна явно не принесла окупанту успіху.







Интересные новости
В уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зараноВ уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано
Український чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривеньУкраїнський чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривень
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Перша партія шведських гармат L-70 вже в УкраїніПерша партія шведських гармат L-70 вже в Україні
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Блок рекламы


Похожие новости
Колаборант у рясі: За сотню захисників Україна віддала Росії "священнослужителя" УПЦ МПКолаборант у рясі: За сотню захисників Україна віддала Росії "священнослужителя" УПЦ МП
Очільник норвезької армії сумнівається в здатності України перемогти військовим шляхомОчільник норвезької армії сумнівається в здатності України перемогти військовим шляхом
Вирішив "зрізати": у Росії вантажівка з військовими підірвалася на міні, фотоВирішив "зрізати": у Росії вантажівка з військовими підірвалася на міні, фото
Не так допомагав армії: під Одесою підприємця оштрафували на кругленьку сумуНе так допомагав армії: під Одесою підприємця оштрафували на кругленьку суму
Столтенберг розповів, що у ніч вторгнення Росії в Україну пішов спати, хоч і знав про нападСтолтенберг розповів, що у ніч вторгнення Росії в Україну пішов спати, хоч і знав про напад
Госдума Росії припинила дію Конвенцій РЄ із захисту прав людини та протидію тероризмуГосдума Росії припинила дію Конвенцій РЄ із захисту прав людини та протидію тероризму
Очільник Мюнхенської конференції виступає за депутінізацію РосіїОчільник Мюнхенської конференції виступає за депутінізацію Росії
NYT: Буш-молодший попереджав Обаму про посягання Росії на територію УкраїниNYT: Буш-молодший попереджав Обаму про посягання Росії на територію України
ЗСУ спростовують заяви Росії про захоплення Красної Гори – ЗМІЗСУ спростовують заяви Росії про захоплення Красної Гори – ЗМІ
У розвідці Норвегії передбачили майбутнє РосіїУ розвідці Норвегії передбачили майбутнє Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости