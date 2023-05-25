Кандидат на пост голови ВС пообіцяв суддям безкоштовні квартири — громадська активістка
На думку Світлани Матвієнко, квапливе проведення пленуму Верховного суду створює нерівні умови для кандидатів на посаду голови ВС.
Вже цієї п'ятниці, 26 травня, мають відбутися вибори голови Верховного суду, оскільки колишній очільник ВС Всеволод Князєв був затриманий під час одержання найбільшого в історії судової системи хабара. Однак, сьогодні один із претендентів, голова Касаційного кримінального суду Станіслав Кравченко, неприкрито пропонував суддям за голоси на свою користь квартири. Про це на своїй сторінці у
"На сьогоднішніх зборах Кравченко пообіцяв суддям, зарплати яких сягають 300-400 тисяч гривень, безкоштовні квартири в обмін на голоси на свою користь. Пане Кравченко, це неприкрита корупція!", — написала Матвієнко.
Вона нагадала суддям, що вибори негідної людини, яка забула про честь і совість, не тільки не наблизить до безкоштовних квартир, а й призведе до негайної необхідності перезавантаження суду.
Матвієнко зауважила про те, що участь у пленумі не можуть взяти ті судді, які сьогодні боронять країну зі зброєю в руках, а отже необхідно перенести Пленум і дати всім рівні можливості для висування. Замість того, щоб кулуарно за два дні протягувати свого кандидата, у якого в нормальній судовій системі навіть не було би шансу на роботу в суді, не те, що на обрання Головою Верховного суду.
"Саме вибори Голови ВС будуть маркером, що ж далі робити з судом, —пише Матвієнко. — Кейс Князєва вже суттєво підірвав довіру до всіх судів і без перебільшення вбив довіру до Верховного суду. Але якщо суд не тільки не здатен визнати свою провину і зробити адекватні кроки по самоочищенню, а й продовжить паратизувати на країні, яка стікає кров’ю, нічого не зупинить бажання всього адекватного населення позбутися всіх, хто голосуватиме за таке ганебне рішення".