Кандидат на пост голови ВС пообіцяв суддям безкоштовні квартири — громадська активістка

На думку Світлани Матвієнко, квапливе проведення пленуму Верховного суду створює нерівні умови для кандидатів на посаду голови ВС.

Кандидат на пост голови ВС пообіцяв суддям безкоштовні квартири — громадська активістка
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Вже цієї п'ятниці, 26 травня, мають відбутися вибори голови Верховного суду, оскільки колишній очільник ВС Всеволод Князєв був затриманий під час одержання найбільшого в історії судової системи хабара. Однак, сьогодні один із претендентів, голова Касаційного кримінального суду Станіслав Кравченко, неприкрито пропонував суддям за голоси на свою користь квартири. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник лабораторії законодавчих ініціатив та УШПЦ Світлана Матвієнко, інформує ZN.ua.

"На сьогоднішніх зборах Кравченко пообіцяв суддям, зарплати яких сягають 300-400 тисяч гривень, безкоштовні квартири в обмін на голоси на свою користь. Пане Кравченко, це неприкрита корупція!", — написала Матвієнко.

Вона нагадала суддям, що вибори негідної людини, яка забула про честь і совість, не тільки не наблизить до безкоштовних квартир, а й призведе до негайної необхідності перезавантаження суду.

Матвієнко зауважила про те, що участь у пленумі не можуть взяти ті судді, які сьогодні боронять країну зі зброєю в руках, а отже необхідно перенести Пленум і дати всім рівні можливості для висування. Замість того, щоб кулуарно за два дні протягувати свого кандидата, у якого в нормальній судовій системі навіть не було би шансу на роботу в суді, не те, що на обрання Головою Верховного суду.

"Саме вибори Голови ВС будуть маркером, що ж далі робити з судом, —пише Матвієнко. — Кейс Князєва вже суттєво підірвав довіру до всіх судів і без перебільшення вбив довіру до Верховного суду. Але якщо суд не тільки не здатен визнати свою провину і зробити адекватні кроки по самоочищенню, а й продовжить паратизувати на країні, яка стікає кров’ю, нічого не зупинить бажання всього адекватного населення позбутися всіх, хто голосуватиме за таке ганебне рішення".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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