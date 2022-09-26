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2022-09-26
Війська РФ завдали ракетного удару по Первомайському: пошкоджено критичну інфраструктуру
Інформація про поранених уточнюється.
© depositphotos / palinchak
Російські війська у понеділок, 26 вересня, завдали ракетного удару по Первомайськоиу Харківської області. Ракета влучила в об’єкт цивільної інфраструктури, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Окрім цього є пошкодження критичної інфраструктури та повністю зруйновано два приватні будинки. Інформація про поранених уточнюється. Просимо мешканців області та Харкова не ігнорувати сигнали тривоги", - зазначив Синєгубов у
Анна Конюченко, ZN.ua