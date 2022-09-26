Війська РФ завдали ракетного удару по Первомайському: пошкоджено критичну інфраструктуру

Російські війська у понеділок, 26 вересня, завдали ракетного удару по Первомайськоиу Харківської області. Ракета влучила в об’єкт цивільної інфраструктури, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окрім цього є пошкодження критичної інфраструктури та повністю зруйновано два приватні будинки. Інформація про поранених уточнюється. Просимо мешканців області та Харкова не ігнорувати сигнали тривоги", - зазначив Синєгубов у Telegram.