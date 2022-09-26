Війська РФ завдали ракетного удару по Первомайському: пошкоджено критичну інфраструктуру

Інформація про поранених уточнюється.

Війська РФ завдали ракетного удару по Первомайському: пошкоджено критичну інфраструктуру
© depositphotos / palinchak

Російські війська у понеділок, 26 вересня, завдали ракетного удару по Первомайськоиу Харківської області. Ракета влучила в об’єкт цивільної інфраструктури, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окрім цього є пошкодження критичної інфраструктури та повністю зруйновано два приватні будинки. Інформація про поранених уточнюється. Просимо мешканців області та Харкова не ігнорувати сигнали тривоги", - зазначив Синєгубов у Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі МолотоваДагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
Рада безпеки ООН розгляне російські військові злочини в Україні.Рада безпеки ООН розгляне російські військові злочини в Україні.
У Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експертУ Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експерт
Блок рекламы


Похожие новости
Війська РФ зносять будинки та виганяють людей на вулиці в МаріуполіВійська РФ зносять будинки та виганяють людей на вулиці в Маріуполі
Ворог вночі обстріляв Миколаїв. У місті пошкоджено мережі водопроводуВорог вночі обстріляв Миколаїв. У місті пошкоджено мережі водопроводу
Війська РФ обстріляли Сумську та Чернігівську області: зафіксовано понад 70 "прильотів"Війська РФ обстріляли Сумську та Чернігівську області: зафіксовано понад 70 "прильотів"
Війська РФ обстрілюють цивільні об'єкти вздовж всієї лінії фронту в Донецькій області: є пораненіВійська РФ обстрілюють цивільні об'єкти вздовж всієї лінії фронту в Донецькій області: є поранені
Війська РФ обстріляли п'ять районів Харківської області: є постраждаліВійська РФ обстріляли п'ять районів Харківської області: є постраждалі
Під час удару російськими окупантами по колонії в Оленівці загинув український боксерПід час удару російськими окупантами по колонії в Оленівці загинув український боксер
Чи є загроза ядерного удару? США підняли в повітря спеціальні літаки-розвідникиЧи є загроза ядерного удару? США підняли в повітря спеціальні літаки-розвідники
Українські військові встановлюють вогневий контроль над залізницею, якою війська РФ підтягують резерви з КримуУкраїнські військові встановлюють вогневий контроль над залізницею, якою війська РФ підтягують резерви з Криму
Війська РФ накрили «Градами» Нікополь, є загиблий — голова Дніпропетровської ОВАВійська РФ накрили «Градами» Нікополь, є загиблий — голова Дніпропетровської ОВА
Війська РФ обстріляли Куп’янськ: поранено п’ятьох людей, серед яких дитинаВійська РФ обстріляли Куп’янськ: поранено п’ятьох людей, серед яких дитина
Последние новости
Подгружаем последние новости