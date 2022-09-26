«Наслідки будуть жахливими, ми ясно дали це зрозуміти Москві» – Держсекретар США Блінкен

Російські погрози про застосування ядерної зброї, які прозвучали з вуст очільника Кремля кілька днів тому змусили мало не кожного світового лідера відреагувати на загрозу глобальній небезпеці. В Сполучених Штатах вже оголосили про введення нових санкцій після проведення Росією «псевдореферендумів» на тимчасово окупованих територіях України, тоді як Держсекретар США Ентоні Блінкен в програмі 60 Minutes, заявив, що в його країни є план на випадок ядерного удару з боку РФ , передає CBN .

На думку Ентоні Блінкена, ядерний шантаж є вкрай безвідповідальною позицією і викликає справжнє занепокоєння. Проте до такого сценарію Сполучені Штати готові та мають відповідний план дій.