«Наслідки будуть жахливими, ми ясно дали це зрозуміти Москві» – Держсекретар США Блінкен

Сполучені Штати напряму переговорили з російською стороною і попередили про негайну відповідь вразі застосування ядерної зброї проти України, інформує ZN.ua.

«Наслідки будуть жахливими, ми ясно дали це зрозуміти Москві» – Держсекретар США Блінкен
© Офіс президента

Російські погрози про застосування ядерної зброї, які прозвучали з вуст очільника Кремля кілька днів тому змусили мало не кожного світового лідера відреагувати на загрозу глобальній небезпеці. В Сполучених Штатах вже оголосили про введення нових санкцій після проведення Росією «псевдореферендумів» на тимчасово окупованих територіях України, тоді як Держсекретар США Ентоні Блінкен в програмі 60 Minutes, заявив, що в його країни є план на випадок ядерного удару з боку РФ, передає CBN.

На думку Ентоні Блінкена, ядерний шантаж є вкрай безвідповідальною позицією і викликає справжнє занепокоєння. Проте до такого сценарію Сполучені Штати готові та мають відповідний план дій.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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