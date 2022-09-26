Окупанти «затикають діри» в бойових порядках за будь-якої ціни – Бутусов
Така доля не оминула й розбиту під Ізюмом 3-тю мотострілецьку дивізію РФ, інформує
Росіяни намагаються «заткнути діри» в бойових порядках за будь-яку ціну,
«Цікава інформація. 237-й танковий полк 3-ої мотострілецької дивізії поповнюється першими ж чоловіками, яких встиг схопити військкомат і без підготовки одразу направляють на фронт в Україну», – написав Бутусов у Facebook.
Він нагадав, що 3-тя дивізія була розбита у багатомісячних боях під Ізюмом на Харківщині, і зараз перебуває на Оскольському фронті.
«Її не можуть вивести з фронту, намагаються поповнити будь-ким. Це гарна ознака, що ситуація там у окупантів критична, намагаються заткнути діри в бойових порядках за будь-яку ціну», – додав Бутусов.