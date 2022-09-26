Окупанти «затикають діри» в бойових порядках за будь-якої ціни – Бутусов

Така доля не оминула й розбиту під Ізюмом 3-тю мотострілецьку дивізію РФ, інформує ZN.ua.

Росіяни намагаються «заткнути діри» в бойових порядках за будь-яку ціну, зазначив журналіст Юрій Бутусов. Зокрема, він навів приклад, як один із танкових полків РФ комплектують тими, кого встигли схопити на вулиці.

«Цікава інформація. 237-й танковий полк 3-ої мотострілецької дивізії поповнюється першими ж чоловіками, яких встиг схопити військкомат і без підготовки одразу направляють на фронт в Україну», – написав Бутусов у Facebook.

Він нагадав, що 3-тя дивізія була розбита у багатомісячних боях під Ізюмом на Харківщині, і зараз перебуває на Оскольському фронті.

«Її не можуть вивести з фронту, намагаються поповнити будь-ким. Це гарна ознака, що ситуація там у окупантів критична, намагаються заткнути діри в бойових порядках за будь-яку ціну», – додав Бутусов.





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