Окупанти «затикають діри» в бойових порядках за будь-якої ціни – Бутусов

Росіяни намагаються «заткнути діри» в бойових порядках за будь-яку ціну, зазначив журналіст Юрій Бутусов. Зокрема, він навів приклад, як один із танкових полків РФ комплектують тими, кого встигли схопити на вулиці.

«Цікава інформація. 237-й танковий полк 3-ої мотострілецької дивізії поповнюється першими ж чоловіками, яких встиг схопити військкомат і без підготовки одразу направляють на фронт в Україну», – написав Бутусов у Facebook.

Він нагадав, що 3-тя дивізія була розбита у багатомісячних боях під Ізюмом на Харківщині, і зараз перебуває на Оскольському фронті.

«Її не можуть вивести з фронту, намагаються поповнити будь-ким. Це гарна ознака, що ситуація там у окупантів критична, намагаються заткнути діри в бойових порядках за будь-яку ціну», – додав Бутусов.