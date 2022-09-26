Ворог всю ніч обстрілював Нікопольский район Дніпропетровщини. Зафіксовано майже 130 прильотів

Валентин Резніченко розповів про наслідки ворожого обстрілу, інформує ZN.ua.

Ворог всю ніч обстрілював Нікопольский район Дніпропетровщини. Зафіксовано майже 130 прильотів
© Валентин Резніченко / Telegram

Всю ніч окупанти обстрілювали із РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Ворог дев’ять разів вдарив по Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах, де всього зафіксовано майже 130 прильотів.

«Попередньо, люди не постраждали. По Нікополю поцілили тричі. У місті пошкоджені майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач. Знову знеструмлені оселі майже 3 000 сімей. Енергетики вже стали до роботи», – зазначив Резніченко.

У Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах обстежують території. Масштаби руйнацій з’ясовуються.







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