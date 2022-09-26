Ворог всю ніч обстрілював Нікопольский район Дніпропетровщини. Зафіксовано майже 130 прильотів
Валентин Резніченко розповів про наслідки ворожого обстрілу, інформує
Всю ніч окупанти обстрілювали із РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район,
«Попередньо, люди не постраждали. По Нікополю поцілили тричі. У місті пошкоджені майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач. Знову знеструмлені оселі майже 3 000 сімей. Енергетики вже стали до роботи», – зазначив Резніченко.
У Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах обстежують території. Масштаби руйнацій з’ясовуються.