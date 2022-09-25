Влада РФ після псевдореферендумів збирається закрити кордони для чоловіків мобілізаційного віку — росЗМІ

Російська влада планує закрити кордони для чоловіків мобілізаційного віку. Про це повідомляє « Медуза », посилаючись на джерела, близькі до адміністрації президента РФ . За даними ЗМІ, найбільш ймовірна дата запровадження заборони — 28 вересня.

Друге джерело, теж близьке до адміністрації президента Росії, повідомило, що заборону можуть запровадити після псевдореферендумів, організованих російськими загарбниками на тимчасово окупованих територіях України. Окупанти заявляли, що фіктивні референдуми завершаться 27 вересня.

Джерело «Медузи» зазначає, що влада РФ може запровадити «виїзні візи» — щоб виїхати з Росії чоловікам доведеться отримувати дозвіл від військкомату.

При цьому, повідомляється , що прикордонна служба ФСБ РФ вже почала забороняти росіянам виїжджати з країни на вимогу військкоматів.

Зокрема, глава правозахисної організації «Агора» Павєл Чіков опублікував фотографії двох відмов, які видали російські прикордонники на кордоні з Казахстаном: одна на прикордонному пункті в Курганській області, друга — у Саратовській. Згідно з документами, людям заборонили виїзд з країни на підставі рішень військкоматів.