ЗСУ розгромили Росгвардію в Херсоні, перші подробиці: "Окупаційна армія скоротилася на..."

чорний дим

Протягом бойового дня ворогом завдано 4 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення на південному фронті.

У відповідь нашою авіацією відпрацьовано 5 ударів по двох ворожих системах протиповітряної оборони в Херсонському і Каховському районах, по трьох районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Українські ракетно-артилерійські підрозділи за добу виконали 266 вогневих завдань, в тому числі посиливши вогневий контроль в районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи, та послабивши ворожу армію на три пункти управління підрозділами вздовж лінії фронту, уражено місце розташування Росгвардії в Херсоні, подавлений один з опорних пунктів противника в районі Давидова Броду.

За підтвердженими результатами окупаційна армія скоротилась на 57 рашистів та 30 одиниць техніки, серед яких 2 гаубиці «Мста-Б» та ще одна 122-ох мм, самохідна артустановка «Гвоздика» та самохідна гаубиця «Акація», реактивна система залпового вогню «Град», 2 командно-штабні машини та 19 одиниць іншої авто-бронетехніки.

прапор України, ВСУ, наступ, війна

Крім того, ворог продовжує повітряну розвідку та спроби атак за допомогою безпілотних літальних апаратів. Двох розвідників типу «Орлан-10» знищено в Бериславському районі на Херсонщині і в Баштанському на Миколаївщині. В сусідньому Миколаївському районі збито дрон-камікадзе “Шахід-136”.

Також знищено три склади ворожих боєприпасів в Баштанському районі Миколаївщини, в Херсонському і Бериславському районах на Херсонщині.

Харківщина, ЗСУ, деокупація, контрнаступ


Тарас Галушко, politeka.net





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