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2022-09-25
Нещодавно звільнені з полону американці вже в США – CNN
Попри російський полон чоловіки не шкодують, що воювали за Україну, інформує
Олександр Джон-Роберт Дрюке та Енді Тай Нгок Гюїнь© CNN
Нещодавно звільнені з російського полону американці Олександр Джон-Роберт Дрюке та Енді Тай Нгок Гюїн прибули до Нью-Йорка. Сім'ї кажуть, що стан здоров’я чоловіків задовільний. Про це повідомляє CNN.
«Ми знаємо, що вони говорять, дихають, пересуваються й звучать як звично», – сказала мати нареченої Гюїна Дарла Блек.
Юлія Лавришин, ZN.ua