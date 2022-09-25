Нещодавно звільнені з полону американці вже в США – CNN

Нещодавно звільнені з російського полону американці Олександр Джон-Роберт Дрюке та Енді Тай Нгок Гюїн прибули до Нью-Йорка. Сім'ї кажуть, що стан здоров’я чоловіків задовільний. Про це повідомляє CNN.

«Ми знаємо, що вони говорять, дихають, пересуваються й звучать як звично», – сказала мати нареченої Гюїна Дарла Блек.