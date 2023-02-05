Від 24 лютого з російського полону вдалося повернути 1762 захисника України — Зеленський

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернути з полону вдалося вже 1762 українця. Про це у своєму вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Сьогодні, 4 лютого, з російського полону вдалося повернути 116 українців з числа Національної гвардії, тероборони, ВМС, прикордонної служби, ДСНС: 114 – рядових та сержантів, а також двох офіцерів.

«Ми незмінно працюємо для того, щоб повернути додому всіх наших людей, яких утримують у російській неволі. І я щасливий щоразу, коли це вдається», — наголосив президент.

Зеленський також подякував тим, хто організував цей обмін і хто залучений до допомоги нашим людям після їхнього повернення: хто лікує, відновлює документи, допомагає вирішити проблемні питання звільненим із полону.

Крім Координаційного штабу ГУР, голів СБУ , ОП та омбудсмена, зусилля яких президент відзначив в організації обміну, він також згадав про Дениса Монастирського, який нещодавно загинув у авіакатастрофі.

«Звичайно, варто згадати Дениса Монастирського... Цей обмін готувався ще за його участі. І його загибель – справді велика втрата для нашої держави», — підкреслив він.