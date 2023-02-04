В Координаційному штабі розповіли про стан військових, які повернулися з полону РФ

Понад два десятки захисників - хворіють або мають поранення, інформує ZN.ua.

В Координаційному штабі розповіли про стан військових, які повернулися з полону РФ
© Андрій Єрмак / Facebook

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли про стан військових, які в рамках сьогоднішнього обміну повернулися додому. Наймолодшому з захисників нещодавно виповнилося 20 років, а найстаршому - 62, йдеться в повідомленні на Telegram-сторінці штабу.

"Двадцять три звільнених оборонці мають поранення або хворі, дехто втратив кінцівки внаслідок обморожень", - зазначають в Координаційному штабі, додаючи, що вже триває робота над проведенням наступного обміну.

Тим часом СБУ опублікувала нове відео сьогоднішнього обміну.

"Життя кожного українця – найвища цінність! - зазначають там. - Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України і повернути з полону кожного українця!"


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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