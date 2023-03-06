Ще 650 росіян достроково звільнені від служби та життя: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Українці 376 днів протистоять повномасштабному вторгненню РФ . Генштаб ЗСУ повідомив втрати росіян станом на 6 березня.

За понад рік повномасштабної війни російські вбивці втратили:

особового складу – близько 153770 (+650) одиниць;

танків – 3423 (+9) од.;

бойових броньованих машин – 6703 (+11) од.;

артилерійських систем – 2433 (+7) од.;

РСЗВ – 488 (+0) од.;

засобів ППО – 250 (+2) од.;

літаків – 302 (+0) од.;

гелікоптерів – 289 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086 (+15) од.;

крилатих ракет – 873 (+0) од.;

кораблів/катерів – 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8) од.;

спеціальної техніки – 234 (+2) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.