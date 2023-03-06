Ще 650 росіян достроково звільнені від служби та життя: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Окупанти також недорахувались танків, РСЗВ та іншої техніки, інформує ZN.ua.

Ще 650 росіян достроково звільнені від служби та життя: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Українці 376 днів протистоять повномасштабному вторгненню РФ. Генштаб ЗСУ повідомив втрати росіян станом на 6 березня.

За понад рік повномасштабної війни російські вбивці втратили:

  • особового складу – близько 153770 (+650) одиниць;
  • танків – 3423 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин – 6703 (+11) од.;
  • артилерійських систем – 2433 (+7) од.;
  • РСЗВ – 488 (+0) од.;
  • засобів ППО – 250 (+2) од.;
  • літаків – 302 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 289 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086 (+15) од.;
  • крилатих ракет – 873 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8) од.;
  • спеціальної техніки – 234 (+2) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.





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