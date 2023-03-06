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2023-03-06
Ще 650 росіян достроково звільнені від служби та життя: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Окупанти також недорахувались танків, РСЗВ та іншої техніки, інформує
© Facebook/Генштаб ЗСУ
Українці 376 днів протистоять повномасштабному вторгненню РФ. Генштаб ЗСУ
За понад рік повномасштабної війни російські вбивці втратили:
- особового складу – близько 153770 (+650) одиниць;
- танків – 3423 (+9) од.;
- бойових броньованих машин – 6703 (+11) од.;
- артилерійських систем – 2433 (+7) од.;
- РСЗВ – 488 (+0) од.;
- засобів ППО – 250 (+2) од.;
- літаків – 302 (+0) од.;
- гелікоптерів – 289 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086 (+15) од.;
- крилатих ракет – 873 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8) од.;
- спеціальної техніки – 234 (+2) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua