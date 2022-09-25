Леся Нікітюк показала, як раді "асвабадітєлям" в Естонії: неймовірні кадри

Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк показала, як раді "асвабадітєлям" в Естонії, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Нікітюк також пробує себе як співачка. Також зірка організувала притулок для біженців із зони бойових дій. А нещодавно Нікітюк оголосила про закриття організації, оскільки більше не потрібна. При цьому Леся зазначила, що деякі сім'ї продовжуватиме відвідувати, щоб їм допомогти. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Леся показала, як гуляє Таллінном, столицею Естонії. Зірка опинилася біля російського посольства та вирішила показати, як люблять естонці "асвабадітєлєй". Біля консульства можна побачити безліч плакатів із закликами зупинити війну, українські прапори та багато іншого.

"Консульство асвабадітєля в Таллінні", - написала Леся Нікітюк, гуляючи бульваром.


Артём Батечко, politeka.net





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