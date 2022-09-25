Лавров з трибуни ООН звинуватив Захід у гротескній русофобії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у суботу, 24 вересня, на трибуні Генасамблеї ООН засудив "безпрецедентну" та "гротескну" русофобію Заходу, повідомляє Ouest France.

"Офіційна русофобія на Заході безпрецедентна, її масштаби гротескні", - заявив він. — Вони без вагань заявляють про намір не тільки завдати військової поразки нашій країні, а й знищити Росію”, — додав він, іронізуючи з приводу засудів Західом анексичних “референдумів”, що тривають у кількох контрольованих Росією областях України.

“Оголосивши себе переможцем у холодній війні, Вашингтон уявив себе чи не посланцем Бога на Землі, без будь-яких зобов'язань, але зі священним правом безкарно діяти будь-де і будь-коли”, – сказав Лавров. Він також висловив припущення, що американці намагаються зробити весь світ своїм заднім двором.

У своєму виступі Лавров також захищав "референдуми" про анексію, описуючи людей, які повертають собі "землю, де їхні предки жили сотні років".