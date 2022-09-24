Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію Сові
Військовий був закатований російськими окупантами.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ ро присвоєння звання героя України Сергію Сові, закатованому військовому, тіло якого знайшли на місці масового поховання в Ізюмі. Про це президент повідомив увечері, 24 вересня, у вечірньому відеозверненні.
"Підписав указ про присвоєння звання героя України Сергію Сові, бійцю славетної 93 механізованої бригади "Холодний Яр". Він захищав нашу державу, Україну від початку війни. У 2014 році боровся за Піски, Донецький аеропорт. Після 24 лютого воював на Харківщині. Сергій Сова віддав життя за Україну. Всі ми бачили фотографію його руки в синьо-жовтому браслеті на запясті. Він носив його як оберіг. Ця фотографія стала однією з перших з Ізюму, з місця масового поховання, яке було виявлено, коли окупанти втекли. Він був справжнім воїном. Таким батьком, яким можна тільки пишатися. Вічна пам'ять і шана Герою", - зазначив Зеленський.