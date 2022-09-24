Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію Сові

Президент України Володимир Зеленський підписав указ ро присвоєння звання героя України Сергію Сові, закатованому військовому, тіло якого знайшли на місці масового поховання в Ізюмі. Про це президент повідомив увечері, 24 вересня, у вечірньому відеозверненні.

"Підписав указ про присвоєння звання героя України Сергію Сові, бійцю славетної 93 механізованої бригади "Холодний Яр". Він захищав нашу державу, Україну від початку війни. У 2014 році боровся за Піски, Донецький аеропорт. Після 24 лютого воював на Харківщині. Сергій Сова віддав життя за Україну. Всі ми бачили фотографію його руки в синьо-жовтому браслеті на запясті. Він носив його як оберіг. Ця фотографія стала однією з перших з Ізюму, з місця масового поховання, яке було виявлено, коли окупанти втекли. Він був справжнім воїном. Таким батьком, яким можна тільки пишатися. Вічна пам'ять і шана Герою", - зазначив Зеленський.