Росія змінила головного генерала з логістики

Новий головнокомандувач із логістики знаходиться під британськими санкціями, інформує ZN.ua.

Росія змінила головного генерала з логістики
© Минобороны РоSSии/t.me

У суботу Москва змінила головного головнокомандувача з логістики. Зміна варти відбувається на тлі великої мобілізаційної кампанії Росії.

"Генерала армії Дмитра Булгакова звільнено з посади заступника міністра оборони і його місце займе 60-річний генерал-полковник Міхаіл Мізінцев, повідомили в Міноборони.

60-річний Мізінцев перебуває під британськими санкціями за участь в облозі українського портового міста Маріуполя, захопленого російськими військами у травні.

Російське вторгнення та недавні успіхи української армії у блискавичному контрнаступі оголили важливі недоліки тилового забезпечення, і деякі аналітики вважають тилове забезпечення слабкою ланкою в московській армії.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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