Росія змінила головного генерала з логістики

У суботу Москва змінила головного головнокомандувача з логістики. Зміна варти відбувається на тлі великої мобілізаційної кампанії Росії.

"Генерала армії Дмитра Булгакова звільнено з посади заступника міністра оборони і його місце займе 60-річний генерал-полковник Міхаіл Мізінцев, повідомили в Міноборони.

60-річний Мізінцев перебуває під британськими санкціями за участь в облозі українського портового міста Маріуполя, захопленого російськими військами у травні.

Російське вторгнення та недавні успіхи української армії у блискавичному контрнаступі оголили важливі недоліки тилового забезпечення, і деякі аналітики вважають тилове забезпечення слабкою ланкою в московській армії.