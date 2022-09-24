У Криму 90% повісток вручають кримським татарам, вони вимушені виїжджати
Призов до армії жителів окупованих територій заборонений 51 статтею Женевської конвенції. Це - воєнний злочин, інформує
В рамках мобілізації, про початок якої кілька днів тому оголосив російський президент Владімір Путін, повістки почали роздавати і на території тимчасово окупованого півострова Крим. Про це повідомляє
Видання УП тим часом
"Людей забирають просто з домівок у військкомати. Всі чоловіки ходять чорні. Ніхто не хоче брати участь у війні проти своєї країни, їхати та вбивати українців", - йдеться в повідомлені.
З Криму сім'ї кримських татар вимушені виїжджати в Грузію, Казахстан, Вірменію та Білорусь.
У "Крим SOS" тим часом зазначають, що ситуацію на півострові може перетворитися на геноцид.
"Близько 90% повісток у Криму отримали кримські татари. У той же час кримські татари становлять 13–15% населення півострова", - повідомляють правозахисники.
Варто розуміти, що призов до армії жителів окупованих територій заборонений 51 статтею Женевської конвенції. Це - воєнний злочин.