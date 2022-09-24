Кадирівці, які на початку повинні були ліквідувати керівництво України, лежать зараз в Білорусі в рефрижераторах — Закаєв

Він переконаний, що історія про те, що їх здали люди з ФСБ - правда. І все це через ненависть до Кадирова, інформує ZN.ua.

Кадирівці, які на початку повинні були ліквідувати керівництво України, лежать зараз в Білорусі в рефрижераторах — Закаєв
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Кадирівці, який відправляють з Чечні воювати проти України - алкаші, бомжі, ув'язнені, зібрані з усієї Росії і привезені в республіку. За два тижні або місяць вони проходять підготовку, після чого їх уже звідти відправляють на фронт. Про це розповів очільник уряду Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні та особистий ворог Рамзана Кадирова Ахмед Закаєв під час інтерв'ю Сергію Гармашу для ZN.UA.

"Насправді це набрід, зібраний ними по всій Росії. Нам розповідають військовополонені, що коли їх відправляють із Чечні, то дають автомат і чотири порожніх ріжки. Патрони видають, уже коли вони прибувають на територію України, за годину-дві до того, як їх виштовхують на лінію фронту, під вогонь", - розповідає Закаєв.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення в Україну загинуло вже понад тисячу кадирівців.

"Поховано приблизно 200 чоловік, решта лежать у рефрижераторах у Білорусі. Це ще ті, хто їхав в Україну в перші дні проводити тут репресії та ліквідовувати політичне керівництво України. Але вони не встигли дійти, їх здали й там-таки, на місці, накрили. Після цього їх нікуди вперед уже не викидали, вони йшли за спинами. В тому числі мобілізованих із так званих "ДНР" і "ЛНР", - розповідає лідер Ічкерії.

Ба більше, він вважає версію про те, що кадирівців здали людей з ФСБ правдивою.

"Бо ненависть до Кадирова в них зашкалює. Річ у тому, що Чечня — єдиний регіон, у якому ФСБ не може робити все, що хоче. Там їм доводиться погоджувати свої дії з Кадировим", - пояснив Закаєв.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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