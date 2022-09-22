COVID-19 залишиться з нами, як грип – версія УЦОЗ

Повністю подолати СOVID-19 не вдасться – нам доведеться навчитися з ним співіснувати, вважають експерти Українського центру охорони здоров?я (UHC).

«Він стане ендемічним, тобто буде з нами завжди, наприклад, як зараз грип. Але для більшості країн світу це станеться не у 2022 році. Цей рік лише покаже, на яких умовах ми укладемо з коронавірусом мирний договір про співіснування. Найбільш ймовірно ми перейдемо сценарію, коли поступово адаптуємося до вірусу і він стане «сезонним» захворюванням на кшталт грипу», – прогнозують експерти.

Кількість нових підтверджених випадків інфікування коронавірусом у світі у тижневому вимірі останнім часом знизилася на 28%, свідчать дані ВООЗ. З 12 по 18 вересня зареєстровано понад 3.2 мільйона нових випадків.

Водночас в Україні ця кількість зростає на фоні осінніх холодів. Протягом останнього тижня зареєстрували 36 683 нових пацієнтів.