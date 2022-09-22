EUObserver: Фінляндія буде пропускати через кордон росіян, які тікають від мобілізації

Прикордонники країни кажуть, що росіяни можуть подавати заявки на надання притулку, інформує ZN.ua.

EUObserver: Фінляндія буде пропускати через кордон росіян, які тікають від мобілізації
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Прикордонна служба Фінляндії повідомила, що буде пропускати росіян, які тікають від мобілізації в Росії. Хіба що політичне керівництво країни ухвалить інше рішення.

«Ми виконуємо міжнародні угоди, які підписали. І люди можуть шукати притулок в Фінляндії», - сказав EUObserver прес-секретар фінської прикордонної служби.

«Загалом, якщо росіяни приїдуть у Фінляндію і попросять притулок нормально, ми будемо зобов’язані розглянути це клопотання», - пояснив він.

Спільний кордон Фінляндії з Росією простягається на 1300 кілометрів. Всього існує 11 офіційних пунктів перетину. Серед найбільш завантажених - пункт Ваалімаа. Видання нагадує, що Владімір Путін вчора оголосив про намір мобілізувати 300 тисяч чоловіків, щоб відправити їх на війну в Україну. Того ж дня 4800 громадян Росії перетнули фінський кордон. І ця цифра говорить про певне пожвавлення руху. Тому що на день раніше фінський кордон перетнули 3100 росіян.


Лесь Димань, ZN.ua





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