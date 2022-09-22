EUObserver: Фінляндія буде пропускати через кордон росіян, які тікають від мобілізації
Прикордонники країни кажуть, що росіяни можуть подавати заявки на надання притулку, інформує
Прикордонна служба Фінляндії повідомила, що буде пропускати росіян, які тікають від мобілізації в Росії. Хіба що політичне керівництво країни ухвалить інше рішення.
«Ми виконуємо міжнародні угоди, які підписали. І люди можуть шукати притулок в Фінляндії», - сказав
«Загалом, якщо росіяни приїдуть у Фінляндію і попросять притулок нормально, ми будемо зобов’язані розглянути це клопотання», - пояснив він.
Спільний кордон Фінляндії з Росією простягається на 1300 кілометрів. Всього існує 11 офіційних пунктів перетину. Серед найбільш завантажених - пункт Ваалімаа. Видання нагадує, що Владімір Путін вчора оголосив про намір мобілізувати 300 тисяч чоловіків, щоб відправити їх на війну в Україну. Того ж дня 4800 громадян Росії перетнули фінський кордон. І ця цифра говорить про певне пожвавлення руху. Тому що на день раніше фінський кордон перетнули 3100 росіян.