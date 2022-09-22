Ексголова КСУ Тупицький не пам’ятає, через який пункт пропуску виїхав з України

Колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький, який зараз проживає у Відні, запевняє, що виїхав з України законно, при цьому погоджується, що на разі не планує повертатись через страх бути арештованим, йдеться в розслідуванні «Української правди».

За даними Державного бюро розслідувань офіційно ексуддя Тупицький український кордон не перетинав, але сам він стверджує, що має відповідну довідку про звільнення від мобілізації (як суддя) і виїхав з України (через кордон з Угорщиною) законно, за сімейними обставинами. При цьому колишній голова КСУ не зміг згадати пункту пропуску, через який покидав Україну.

«Дружина мала народити дитину (якщо вірити відкритим джерелам – третю –ред.) і якраз йшли активні бойові дії, і уявіть її психологічний стан, коли ми виїхали з Києва у Васильків, а тоді у Василькові аеродром. Ну знаєте, я не буду розказувати зараз ці всі події. Це всі знають. Потім перемістилися на західну Україну. Там тоже було небезпечно … Я вважаю що я мав так поступити. Щоб не покинути ні дітей, ні дружину - виїхати разом з ними за кордон…», - пояснив свій виїзд за кордон колишній суддя.

За словами Тупицького у нього «є довідка, про яку не говорять органи слідства» з дозволом на перетин кордону у воєнний час.

Зокрема суддя стверджує, що ДБР не хотіло його випускати з країни без заяви про звільнення з посади суддя, але він «на цю сдєлку не пішов».

«Я вважаю, що органи ДБР прибрали мене з компьютера навмисно, щоб створити кримінальну справу. Але помилка в них одна, що я не підлягаю кримінальній відповідальності, даже якби все так було, тому що по-перше вибіркове ставлення. Стільки людей дійсно незаконно перетнули кордон», - заявив він журналістам.

Згодом суддя таки визнав визнає, що у Відні знаходиться не лише через війну в Україні, а й через побоювання арешту. При цьому Тупицький запевнив, що офіційно зареєстрований у Відні як біженець, про що знає місцева поліція.