"Тато дуже сильно розплакався": у якому стані перебуває вагітна Мар'яна Мамонова, яку повернули з полону

"Тато дуже сильно розплакався": у якому стані перебуває вагітна Мар'яна Мамонова, яку повернули з полону

Сестра медикині з Рівненщини Мар’яни Мамонової, яку повернули з російського полону 21 вересня, розповіла, що та почувається добре.

Як повідомляє Суспільне, жінка на останніх термінах вагітності, вона ще не сказала рідним, на кого чекає.

Сестра визволеної медикині Анна Марцинкевич каже, що станом на 22 вересня Мар'яна перебуває у госпіталі.

"Ми її бачили, чули, вже вона до нас телефонувала. Їй надали першу медичну допомогу після дороги. Враження взагалі просто перешкалюють всі, телефон розривається. З нею все добре, дякувати Богу. Ми зробили справу, ми перемогли і нарешті вона вже вдома! Завтра-післязавтра плануємо їхати її забирати", — розповідає сестра.

Мар'яна — на останніх термінах вагітності, їй народжувати наприкінці вересня. На кого чекає — їм не розповіла, ділиться Анна Марцинкевич, бо тримає інтригу до пологів. Батьки, каже, коли почули про звільнення доньки — розплакалися.

"Всі дзвонять, плачуть. Тато дуже сильно розплакався, захлипувався, бідний, від щастя, не міг повірити, що вже дочка приїхала додому. Так що вже чекають. Мар'яна замовила у мами смаколики, які хотіла, що мама має їй зробити, коли вона приїде: пончики з вишнями, кнедлики з м'яском, рибку. Тому що мама смачненьке робить, то вона і замовила", — сказала Анна Марцинкевич.


Алексей Ионов, politeka.net





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