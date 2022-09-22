Йшов другий день мобілізації: у Росії знову почали закидати військкомати "коктейлями Молотова", фото та відео

У середу, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Через кілька годин у РФ вже почали масово вручати повістки, але росіяни не дуже поспішають на війну, вони знову почали підпалювати військкомати.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, інформує Апостроф.

Так, у першу ж ніч після оголошення мобілізації, палали щонайменше два військкомати. За допомогою "коктейлів Молотова" було здійснено підпалювання військкомату в Нижньому Новгороді та будівлі міської адміністрації в Тольятті (на фото).

Крім того, минулої ночі у Ломоносівському районі під Санкт-Петербургом також підпалили військкомат.


Нагадаємо, росіяни часто підпалювали військкомати у різних містах навесні, але потім ця форма протесту проти війни зійшла нанівець.


Олена Руденко, Апостроф





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