За Медведчука виміняли 200 наших героїв – Зеленський

Кум Путіна дав слідству усі необхідні свідчення.

За Медведчука виміняли 200 наших героїв – Зеленський
© Служба безпеки України

В межах обміну військовополоненими 21 вересня Україна віддала російській стороні кума Владіміра Путіна, проросійського політика Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді. Це підтвердив президент Володимир Зеленський.

«Ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів, – зазначив Володимир Зеленський, – Хоча навіть більше, ніж 200, бо серед звільнених українок є ті, хто готується стати мамою. І я щасливий, що вдалося повернути їх додому. Віддати Медведчука за 200 воїнів не шкода».

Президент уточнив, що підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук дав усі необхідні свідчення.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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