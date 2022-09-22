За Медведчука виміняли 200 наших героїв – Зеленський

В межах обміну військовополоненими 21 вересня Україна віддала російській стороні кума Владіміра Путіна, проросійського політика Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді. Це підтвердив президент Володимир Зеленський.

«Ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів, – зазначив Володимир Зеленський, – Хоча навіть більше, ніж 200, бо серед звільнених українок є ті, хто готується стати мамою. І я щасливий, що вдалося повернути їх додому. Віддати Медведчука за 200 воїнів не шкода».

Президент уточнив, що підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук дав усі необхідні свідчення.