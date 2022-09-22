Путін намагався уникнути явного зв'язку між трьома ключовими месенджами у своєму зверненні – ISW

Під час звернення до російських громадян, президент Російської Федерації зробив декілька важливих заяв, які водночас пов'язані між собою та незалежні одна від одної. Часткова мобілізація, референдуми щодо анексії тимчасово окупованих областей України та ядерна війна вразі нападу на територію Росії - є окремими темами, які Владімір Путін старанно відокремив, вважають аналітики Інституту вивчення війни ( ISW ).

«Путін не заявляв категорично, що російська ядерна зброя буде застосована на території України, і не прив'язував часткову мобілізацію до запланованої анексії. У своєму виступі він торкнувся часткової мобілізації, референдумів про анексію окупованих Росією територій України та можливість ядерної війни, але як окремих тем, а не як єдиного цілого. Той факт, що він озвучив усі три тези в одному виступі, явно означають що він мав це на увазі, але щосили намагався уникнути явного зв'язку», - йдеться у щоденному зведенні ISW.