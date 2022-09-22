Спецназівець по житті й ультрас у душі: хто такий підполковник Нацгвардії "Редіс"

У середу, 21 вересня, пізно ввечері відбувся обмін 200 українських військових на кума президента РФ Володимира Путіна, екс-нардепа Віктора Медведчука, якого звинувачують у держзраді. Серед українських бійців, хто отримав свободу, був і найзнаменитіший в'язень окупантів - підполковник Нацгвардії України Денис Прокопенко (позивний - "Редіс"), інформує Апостроф .

"Апостроф" знайомить читачів із цією неординарною особистістю.

Денис Геннадійович Прокопенко, підполковник Національної гвардії України, командир Окремого загону спеціального призначення "Азов". Герой України (19 березня 2022).

Народився 27 червня 1991 року. Закінчив Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "викладач англійської мови".

Прокопенко також відомий як активний уболівальник футбольного клубу "Динамо" (Київ).

Бере участь в українсько-російській війні з 2014 року. З 2017 року - командир Окремого загону спеціального призначення "Азов".

Брав участь у героїчній обороні Маріуполя, у тому числі на території обложеного ворогами заводу "Азовсталь". 20 травня разом з іншими "азовцями", виконуючи наказ вищого військового командування України, здався в полон, з якого був звільнений 21 вересня.

Нагадаємо, серед українських воїнів, яких вдалося звільнити з полону держави-агресора, були й інші Герої України: Євген Бова – командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко – командир роти "Азова".

Окрім цього, з полону також був звільнений Сергій Волинський ("Волина"), в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти; Святослав Паламар, заступник командира полку "Азов" по роботі з особовим складом; Денис Шлега, командир 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького; Олег Хоменко, командир комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною "Азовсталі"; Дмитро Козацький, старший солдат, фото та відео якого з "Азовсталі" облетіли весь світ.