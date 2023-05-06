В Україні та Азербайджані мінні поля відбирають сотні життів

Мільйони долларів необхідні Україні та Азербайджану на вирішення проблеми засмічення боєприпасами після окупації та бойових дій. Поки "посіяна смерть" лишається в землі та водоймах, це неминуче призводитиме до загибелі людей.

Як повідомляє Фокус, за роки бойових дій в Карабаху загинуло від мін близько 300 осіб. Кількість жертв в Україні від російської "спадщини" - 124, інформує Апостроф .

Фото узяті з архіву журналу IRS

Міжнародний "мозковий трест" GLOBSEC назвав Україну найбільшою замінованою територією у світі", а агентство ООН United Nations Development Programme наголосило, що Україна перетворилася на одне з найбільших у світі мінних полів. Як свідчать дані організації, у зоні ризику ураження мін перебувають понад 14 млн людей. За інформацією уряду, на повне розмінування територій потрібно буде близько 30 років. Аналогічні терміни розмінування передбачаються і для Карабаху.

Фото узяті з архіву журналу IRS

"За оцінкою Світового банку, розмінування коштуватиме Україні $37,4 млрд доларів", - повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Згідно з минулорічним звітом UNDP, Азербайджану на ті ж потреби потрібно приблизно стільки ж.

Досвід Баку у сфері мінної загрози може бути корисним Києву не тільки з точки зору розмінування. Три роки азербайджанська влада просуває цю проблему в міжнародних організаціях, привертаючи до неї увагу світової спільноти та відстоюючи інтереси країн, які зазнали мінної загрози. У квітні цього року президент Алієв вийшов з ініціативою зробити гуманітарне розмінування 18-тою метою стійкого розвитку ООН і запропонував створити Групу країн-однодумців, які зазнали впливу мін.

Азербайджан восени 2020 року зумів взяти під контроль основну частину суверенної території, але заявляє, що вірменська сторона під прикриттям військового контингенту РФ продовжує мінувати землі. У серпні-листопаді минулого року майже 3000 хв було виявлено у Лачинському, Кельбаджарському та Шушинському районах Карабаху. Більшість, за даними експертів з Азербайджану, мали маркування 2021 року і були зроблені у Вірменії.

Як заявляв глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов, Вірменія не лише відмовляється надати повну та точну інформацію про мінні поля, а й незаконно доставляє до Азербайджану та встановлює нові міни. Також надаються докази, що ці міни було зроблено у Вірменії у 2021 році – після того, як офіційний Єреван підписав зобов'язання про повне припинення вогню та всіх військових дій у зоні карабахського конфлікту.