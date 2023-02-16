Для Нацгвардії виготовлять нові ПТРК "Стугна-П" на 130 млн грн

Гроші передала партія "Слуга народу" зі свого бюджетного фінансування, інформує ZN.ua.

Для Нацгвардії виготовлять нові ПТРК
© Олена Шуляк/telegram

Партія "Слуга народу" вирішила передати частину свого бюджетного фінансування, а саме 130 млн грн, на виробництво українських протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П". Про це у Telegram повідомила голова партії Олена Шуляк.

"130 мільйонів від "Слуги Народу", переданих на виробництво українських протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П", вже на рахунках Національної гвардії України!, – написала Олена Шуляк. – Відтак, там вже можуть укладати відповідні контракти і запускати безпосередній процес виробництва одних з найкращих зразків озброєння українського виробництва – «Стугну-П»".

Вона також від імені партії запропонувала платформі United24 організувати збір ще 130 млн грн на збільшення виробництва тих де ПТРК.

"Впевнені, спільними силами разом із ЗСУ, "Гвардії наступу", міжнародною спільнотою та українським народом, остаточно виженемо всю російську нечисть з нашої землі", – підкреслила вона.

Стугна-П
Стугна-П
Defense Express

Український ПТРК "Стугна-П" може вести вогонь керованими ракетами калібру 130 або 152 мм з різними бойовими частинами.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Польща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкціїПольща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкції
Данілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброїДанілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброї
Зеленський назвав Мінські угоди поступкою Заходу РосіїЗеленський назвав Мінські угоди поступкою Заходу Росії
На Херсонщині загарбники продовжують фільтраційні заходи, проводять перевірку місцевих жителів — ГенштабНа Херсонщині загарбники продовжують фільтраційні заходи, проводять перевірку місцевих жителів — Генштаб
Кремль поступово позбавляється впливу "вагнерівців", замінюючи їх на регулярні війська — ISWКремль поступово позбавляється впливу "вагнерівців", замінюючи їх на регулярні війська — ISW
Блок рекламы


Похожие новости
Південна Корея запровадила нові санкції проти КНДРПівденна Корея запровадила нові санкції проти КНДР
Польща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкціїПольща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкції
Україна веде переговори з Німеччиною про поставки новітнього танка KF51 Panther — HandesblattУкраїна веде переговори з Німеччиною про поставки новітнього танка KF51 Panther — Handesblatt
ISW: РФ продовжує підготовку до затяжної війни проти України і створює нові умови для обходу санкційISW: РФ продовжує підготовку до затяжної війни проти України і створює нові умови для обходу санкцій
Українцям почали видавати нові повістки до військкомату: як вони виглядають - фотоУкраїнцям почали видавати нові повістки до військкомату: як вони виглядають - фото
Число жертв землетрусів у Туреччині та Сирії може досягти 10 тисяч: нові дані про загиблихЧисло жертв землетрусів у Туреччині та Сирії може досягти 10 тисяч: нові дані про загиблих
У Новій Каховці "бавовна" в яхт-клубі, де відпочивали окупанти: фото та відеоУ Новій Каховці "бавовна" в яхт-клубі, де відпочивали окупанти: фото та відео
Артсистеми, танки та жива сила: нові дані про втрати армії РФ в УкраїніАртсистеми, танки та жива сила: нові дані про втрати армії РФ в Україні
Іспанський сором: з'явилися нові деталі епопеї зі звільненням "сірого кардинала" митниціІспанський сором: з'явилися нові деталі епопеї зі звільненням "сірого кардинала" митниці
Мінус 8 танків та понад 600 окупантів: нові дані про втрати армії РФ в УкраїніМінус 8 танків та понад 600 окупантів: нові дані про втрати армії РФ в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости