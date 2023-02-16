Для Нацгвардії виготовлять нові ПТРК "Стугна-П" на 130 млн грн

Партія "Слуга народу" вирішила передати частину свого бюджетного фінансування, а саме 130 млн грн, на виробництво українських протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П". Про це у Telegram повідомила голова партії Олена Шуляк.

"130 мільйонів від "Слуги Народу", переданих на виробництво українських протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П", вже на рахунках Національної гвардії України!, – написала Олена Шуляк. – Відтак, там вже можуть укладати відповідні контракти і запускати безпосередній процес виробництва одних з найкращих зразків озброєння українського виробництва – «Стугну-П»".

Вона також від імені партії запропонувала платформі United24 організувати збір ще 130 млн грн на збільшення виробництва тих де ПТРК.

"Впевнені, спільними силами разом із ЗСУ, "Гвардії наступу", міжнародною спільнотою та українським народом, остаточно виженемо всю російську нечисть з нашої землі", – підкреслила вона.

Стугна-П Defense Express

Український ПТРК "Стугна-П" може вести вогонь керованими ракетами калібру 130 або 152 мм з різними бойовими частинами.