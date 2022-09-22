Розмахування Путіним «ядерною картою» є актом слабкості — США

Це також свідчить про дуже напружену ситуацію в самій Росії, інформує ZN.ua.

Розмахування Путіним «ядерною картою» є актом слабкості — США

Спроба президента Росії Владіміра Путіна розіграти ядерну карту у своєму зверненні до нації в середу, разом із його наказом про часткову мобілізацію, була актом слабкості. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопосадовця адміністрації США.

«Оголошення мобілізації, а потім уточнення оголошення про мобілізацію, щоб спробувати зробити це в обох напрямках — з одного боку, вказуючи, що ви мобілізуєте купу людей, а з іншого боку, кажучи, що не мобілізуєте занадто багато людей — це також свідчить про дуже напружену ситуацію в Росії», — сказав чиновник.

За його словами, той факт, що Путін змушений вдатися до того, чого він явно не хотів, є яскравим показником того, що його кампанія в Україні провалюється.

Посадовець додав, що США наразі не бачать жодних ознак, які б вказували на посилення ядерної загрози з боку Росії, незважаючи на риторику Путіна.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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