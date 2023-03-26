Ердоган поговорив із Путіним. Йшлося про "зернову угоду" та російсько-українську війну в цілому
Анкара продовжує заявляти про важливість переговорів між Україною та країною-терористкою РФ, інформує
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з главою РФ Владіміром Путіним,
В адміністрації турецького президента заявили, що Ердоган подякував Путіну за «позитивну позицію щодо повторного продовження термінів Чорноморської зернової ініціативи». Щоправда, якби не військові дії в Україні, розв'язані РФ, така угода не знадобилася б.
За словами Ердогана, Анкара виступає за переговори між РФ та Україною як спосіб якнайшвидшого припинення бойових дій. При цьому вказується, що президент Туреччини не виключив нових кроків у питанні економічної співпраці у світлі домовленостей, які досягнуто в Сочі.