Ердоган поговорив із Путіним. Йшлося про "зернову угоду" та російсько-українську війну в цілому

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з главою РФ Владіміром Путіним, передає «Анадолу». Повідомляється, що сторони обговорили кроки щодо подальшого розвитку турецько-російських зв'язків, а також розвиток подій навколо війни, розв'язаної Росією проти України.

В адміністрації турецького президента заявили, що Ердоган подякував Путіну за «позитивну позицію щодо повторного продовження термінів Чорноморської зернової ініціативи». Щоправда, якби не військові дії в Україні, розв'язані РФ , така угода не знадобилася б.