Ердоган поговорив із Путіним. Йшлося про "зернову угоду" та російсько-українську війну в цілому

Анкара продовжує заявляти про важливість переговорів між Україною та країною-терористкою РФ, інформує ZN.ua.

Ердоган поговорив із Путіним. Йшлося про

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з главою РФ Владіміром Путіним, передає «Анадолу». Повідомляється, що сторони обговорили кроки щодо подальшого розвитку турецько-російських зв'язків, а також розвиток подій навколо війни, розв'язаної Росією проти України.

В адміністрації турецького президента заявили, що Ердоган подякував Путіну за «позитивну позицію щодо повторного продовження термінів Чорноморської зернової ініціативи». Щоправда, якби не військові дії в Україні, розв'язані РФ, така угода не знадобилася б.

За словами Ердогана, Анкара виступає за переговори між РФ та Україною як спосіб якнайшвидшого припинення бойових дій. При цьому вказується, що президент Туреччини не виключив нових кроків у питанні економічної співпраці у світлі домовленостей, які досягнуто в Сочі.





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