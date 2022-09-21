Прем'єр-міністри України та Британії обговорили зміцнення стратегічного партнерства
Шмигаль та Трасс зустрілися в Нью-Йорку.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс обговорили зміцнення стратегічного партнерства країн. Про це Шмигаль
Шмигаль та Трасс зустрілися в Нью-Йорку.
«Продовжуємо розвивати наше стратегічне партнерство: обговорили постачання зброї, підготовку до опалювального сезону й відновлення України», - йдеться у повідомленні.
За словами Шмигаля, Британія готова надати фінансову підтримку Україні для закупівлі газу, а також сприяти залученню британського бізнесу до розвитку української сфери газовидобутку.
Також прем'єр-міністри домовилися створити робочу групу з підготовки до Конференції відновлення України, яка запланована наступного року у Великій Британії.
Шмигаль подякував британським друзям за політичну підтримку й практичну допомогу.