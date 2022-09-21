Прем'єр-міністри України та Британії обговорили зміцнення стратегічного партнерства

Шмигаль та Трасс зустрілися в Нью-Йорку.

Прем'єр-міністри України та Британії обговорили зміцнення стратегічного партнерства
© Денис Шмигаль/Telegram

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс обговорили зміцнення стратегічного партнерства країн. Про це Шмигаль повідомив у телеграм.

Шмигаль та Трасс зустрілися в Нью-Йорку.

«Продовжуємо розвивати наше стратегічне партнерство: обговорили постачання зброї, підготовку до опалювального сезону й відновлення України», - йдеться у повідомленні.

За словами Шмигаля, Британія готова надати фінансову підтримку Україні для закупівлі газу, а також сприяти залученню британського бізнесу до розвитку української сфери газовидобутку.

Також прем'єр-міністри домовилися створити робочу групу з підготовки до Конференції відновлення України, яка запланована наступного року у Великій Британії.

Шмигаль подякував британським друзям за політичну підтримку й практичну допомогу.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Латвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візамиЛатвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візами
У Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТОУ Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТО
Алла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в УкраїніАлла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в Україні
Війна в Україні вразила всіх — Україна стане головною темою Генассамблеї ООНВійна в Україні вразила всіх — Україна стане головною темою Генассамблеї ООН
Блок рекламы


Похожие новости
Захисники України вдарили по російських пунктах управління й понтонних переправахЗахисники України вдарили по російських пунктах управління й понтонних переправах
Ніякі погрози РФ не можуть приховати, що Україна перемагає у війні – міністр оборони Великої БританіїНіякі погрози РФ не можуть приховати, що Україна перемагає у війні – міністр оборони Великої Британії
Путін досі не розуміє Україну, часткова мобілізація та псевдореферендуми не усунуть цю слабкість — посол БританіїПутін досі не розуміє Україну, часткова мобілізація та псевдореферендуми не усунуть цю слабкість — посол Британії
Костін та Пелосі обговорили створення трибуналу для російських воєнних злочинцівКостін та Пелосі обговорили створення трибуналу для російських воєнних злочинців
Австралійський генерал пояснив, навіщо Путіну мобілізація і як вона вплине на війну проти УкраїниАвстралійський генерал пояснив, навіщо Путіну мобілізація і як вона вплине на війну проти України
Блінкен обговорив із главою МЗС Британії притягнення РФ до відповідальності за війну проти УкраїниБлінкен обговорив із главою МЗС Британії притягнення РФ до відповідальності за війну проти України
Підтримка України з боку ЄС залишиться непохитною — Шарль МішельПідтримка України з боку ЄС залишиться непохитною — Шарль Мішель
Путін сподівається, що росіяни захочуть «захистити» анексовані території України і підуть воювати – ISWПутін сподівається, що росіяни захочуть «захистити» анексовані території України і підуть воювати – ISW
В МЗС Британії засумнівалися, що Путін контролює свою війну проти УкраїниВ МЗС Британії засумнівалися, що Путін контролює свою війну проти України
Зеленський про анонсовані Росією «референдуми» та мобілізацію: позиції України не змінюютьсяЗеленський про анонсовані Росією «референдуми» та мобілізацію: позиції України не змінюються
Последние новости
Подгружаем последние новости