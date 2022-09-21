Війська РФ вночі обстріляли Харків, є поранений — мер

Війська РФ у ніч на 21 вересня вдарили ракетами по Харкову. Внаслідок ворожого удару одна людина отримала поранення. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами , загарбники обстріляли Холодногірський район. «Прильоти» по багатоповерхових житлових будинках. За однією адресою внаслідок ракетного удару було заблоковано людей.

«У будинку, де було заблоковано мешканців, наша служба ДСНС врятувала 10 людей, дякую їм. За іншою адресою один поранений», - написав мер.

Він також додав, що в обох житлових будинках внаслідок удару зруйновано дах, верхні поверхи та сходові клітки. За словами мера, наразі відомо про чотири «прильоти» вночі.

«Один із них припав на пустир біля приватних будинків. А ще один – на інфраструктурний об'єкт – там уночі була невелика пожежа та часткова руйнація будівель. Усі прильоти у Холодногірському районі», - повідомив Терехов.