Збільшилася кількість мирних жертв окупантів у Бучі: фото

Після звільнення ЗСУ територій Харківщини під Ізюмом виявили братську могилу українських військових та цивільних, а в Бучі Київської області, вбитих російськими окупантами мирних жителів знаходять досі.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Добровольці Бучі", інформує Апостроф.

"Під час патрулювання лісу до Варшавської траси в районі селища Ворзель добровольцями Добровольчого формування Бучанської міської територіальної спільноти №1 було виявлено останки двох людей у цивільному одязі", - йдеться в повідомленні.

На місце виявлення тіл жертв російської агресії було викликане вбрання Національної поліції.

Як повідомляв "Апостроф", на початку вересня в одному з гаражів багатостраждальної Бучі виявили мінімум двох убитих та спалених людей.


Олена Руденко, Апостроф





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