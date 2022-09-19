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2022-09-19
Війська РФ скинули на Дергачі міни з відкладеною детонацією
Влада просить жителів міста бути обережними.
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Російські окупаційні війська скинули на Дергачі міни з відкладеною детонацією. Влада просить місцевих жителів бути обережними, інформує Дергачівська міська рада у
"Російські окупанти обстріляли Дергачі з артилерії та скинули над містом із безпілотника міни з відкладеною детонацією! Будь ласка, будьте дуже обережними, пересуваючись містом!", - йдеться в повідомленні.
Анна Конюченко, ZN.ua