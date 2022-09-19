Пентагон змушує оборонні компанії обмежити використання китайських поставок – WSJ

Пентагон посилює заходи з відокремлення розгалуженого глобального ланцюга поставок оборонних компаній США від Китаю, повідомляє WSJ з посиланням на керівників та представників департаменту.

Міністерство оборони повідомило, що почало використовувати штучний інтелект, щоб покращити спосіб аналізу того, чи походять запчастини, електроніка та сировина, що використовуються військовими підрядниками США , з Китаю та інших потенційних противників.

Оборонні підрядники, заохочені Пентагоном і законодавцями, заявили, що відмовляються від мікроелектроніки та спеціальних металів з Китаю, одного з найбільших світових постачальників. У США розробляються нові об’єкти для переробки рідкоземельних мінералів, більшість з яких досі здебільшого надходять із Китаю.

Пентагон визначив стрімко зростаючу армію Китаю своєю головною загрозою, що визначає політику, і, як наслідок, витрати Пентагону. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, оборонний бюджет Китаю зріс на 72% з 2012 по 2021 рік.

Це зростання провокує збільшення витрат США на висококласне озброєння, включаючи ракети великої дальності та атомні підводні човни, і керівники Міністерства оборони заявили, що США втрачають свою давню технологічну перевагу в ключових сферах, таких як супутники та ракети. Оборонні компанії США також очікують додаткових військових витрат у найближчі роки, частково у зв’язку із наданням озброєння Україні.

Керівники Пентагону заявили, що покладатися на Китай щодо друкованих плат або Росію щодо титану немає сенсу, якщо санкції чи конфлікт припинять постачання. Нещодавнє загострення напруженості навколо Тайваню додало тривоги.

На початку цього місяця Міністерство оборони припинило прийом нових бойових літаків F-35 виробництва Lockheed Martin після того, як йому було повідомлено, що вони містять магніти від Honeywell International з металевими сплавами, виготовленими в Китаї.

Останніми тижнями Honeywell повідомила Пентагону, що компоненти двигунів, виготовлені нею для реактивних літаків, містили два сплави, отримані з Китаю, які були перетворені на магніти. Компанія заявила, що визначила альтернативного постачальника, але не надала подробиць. Компанія Honeywell заявила, що продовжує постачати високоякісну продукцію, а компанія Lockheed Martin заявила, що виробництво продовжується на її заводі у Форт-Ворті, штат Техас. Пентагон заявив, що очікує кроків, необхідних для поновлення поставок F-35.

Білл Лаплант, начальник відділу закупівель Пентагону, сказав, що продовження розслідування, як очікується, покаже, що використання китайських сплавів, яке триває більше десяти років, не впливає на безпеку або льотну придатність F-35. Однак, за його словами, інцидент підкреслив триваючу вразливість у ланцюжку поставок оборонного забезпечення, навіть після зусиль, спрямованих на збільшення прозорості.

Керівники Пентагону роками визнавали потенційну вразливість, що виникає через сировину та мікроелектроніку, що постачаються Китаєм. Ці занепокоєння набули популярності під час адміністрації Трампа, коли ряд досліджень Пентагону виявили зростаючу залежність від Китаю та інших закордонних постачальників. Представники Пентагону заявили, що пандемія Covid-19 показала, наскільки крихкими стали ланцюжки поставок навіть висококласної зброї, і наскільки Китай залишається джерелом матеріалів і компонентів, включаючи комп’ютерні мікросхеми та рідкоземельні мінерали, які використовуються для виготовлення магнітів, і хімічні речовини, які використовуються у вибухових матеріалах.

За словами Пентагону та лідерів галузі, одне з найбільших занепокоєнь полягає в тому, що США залежать від Китаю на 80% у рідкоземельних елементах, які іноді називають технологічними мінералами, які використовуються в магнітах для систем наведення зброї, а також для комерційних застосувань, таких як електрика, автомобільні акумулятори. Протягом останніх десятиліть Китай інвестував значні кошти у видобуток і переробку рідкоземельних металів і домінує в глобальному ланцюжку поставок.

Для відновлення внутрішнього виробництва Пентагон уклав два контракти з компанією Lynas Rare Earths на спільне будівництво нафтопереробного заводу в США з використанням мінералів, імпортованих з Австралії. Аманда Лаказе, виконавчий директор австралійської компанії, заявила, що вона прагне відкрити нафтопереробний завод у Техасі до 2025 року.

У той час як самі рідкоземельні мінерали спочатку будуть надходити з Австралії, запланований нафтопереробний завод також може забезпечувати внутрішні поставки в США , заявив Lynas. За останнє десятиліття конкуренція з боку Китаю змусила закрити дві рідкоземельні шахти США в Техасі та Каліфорнії.

Оборонні підрядники та лобісти заявили, що погоджуються із широким напрямком зусиль Пентагону щодо збільшення внутрішнього виробництва та вимагають відстеження всіх матеріалів. Однак деякі сказали, що мають застереження щодо додаткових витрат на відповідність якості матеріалу та тривалості процесу.