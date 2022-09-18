На окремих напрямках підрозділи ворога зазнали від 50 до 90% втрат особового складу — Генштаб

Найбільше росіян було знищено під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині та в боях на сході, інформує ZN.ua.

На окремих напрямках підрозділи ворога зазнали від 50 до 90% втрат особового складу — Генштаб
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Відразу на кількох напрямках фронту тривають запеклі бої. Внаслідок вдалих дій ЗСУ російські окупанти несуть значні втрати особового складу. Деякі підрозділи противника знищено на 50 - 90%. Зокрема йдеться про мотострілецьку бригаду Східного військового округу, підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту збройних сил РФ та інших. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією українських військових, під час відступу росіян з Харківської області, підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту збройних сил РФ втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.

Крім того, 64-а окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ РФ, а військову частину взагалі готують до розформування.

Значних втрат зазнають окупанти при спробах штурму Сил оборони на Авдіївському напрямку. Там до лікувальних закладів щоденно надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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