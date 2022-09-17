"Ми не чекатимемо рішення суду": у Мелітополі вирішили долю поліцейських-колаборантів

Мелітопольська міська рада підготувала список зі 188 колаборантів, які долучилися до окупаційних правоохоронних органів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Завдяки безпрецедентному рішенню депутатів Мелітопольської міської ради щодо накладення санкцій на всіх колаборантів наш координаційний штаб вже підготував великий масив інформації. Ми не будемо чекати на результати слідства та рішення суду, а вже зараз займаємося арештом майна колаборантів: квартир, будинків, земельних ділянок, автомобілів та інші", — повідомив Федоров.

Як зазначив мер міста, згідно з законом "Про санкції" першими "щасливчиками", майно яких буде заарештовано, є 118 співробітників окупаційних правоохоронних органів з Мелітопольського району.

"Ця доля чекає на всіх місцевих колаборантів-зрадників, у першу чергу на колишніх правоохоронців, які перейшли на службу окупантам", – додав Федоров.