Російські війська завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя

У суботу, 17 вересня, війська РФ завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя, заявив голова ОВА Олександр Старух.

"Ворог завдав ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - зазначив Старух у Telegram.

Вночі окупанти випустили чотири ракети по селу Таврійське. Внаслідок атаки зруйновано гімназію «Перспектива», спортивний клуб і місцевий будинок культури. Постраждалих в результаті ракетного удару немає.

Російські війська також обстріляли багатоповерхівки селища міського типу Степногірськ. У місті Оріхів внаслідок обстрілів поранено одну людину.