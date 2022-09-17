Російські війська завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя

Війська РФ також обстріляли три населені пункти у Запорізькій області, інформує ZN.ua.

У суботу, 17 вересня, війська РФ завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя, заявив голова ОВА Олександр Старух.

"Ворог завдав ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - зазначив Старух у Telegram.

Вночі окупанти випустили чотири ракети по селу Таврійське. Внаслідок атаки зруйновано гімназію «Перспектива», спортивний клуб і місцевий будинок культури. Постраждалих в результаті ракетного удару немає.

Російські війська також обстріляли багатоповерхівки селища міського типу Степногірськ. У місті Оріхів внаслідок обстрілів поранено одну людину.


Анна Конюченко, ZN.ua





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