План кадирова пустили в хід по всій росії, американці розсекретили подробиці: "чеченські батальйони..."

Володимир Путін, Рамзан Кадиров

Російські адміністративні чиновники почали об’єднувася навколо заклику скандального лідера Чечні рамзана кадирова.

Щоб надати додаткові сили російським окупантам, "самомобілізацію" розгорнули на місцевому рівні. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 16 вересня мерія Владивостока підтвердила, що міська адміністрація розсилає листи чоловікам віком від 25 до 63 років, які мають досвід військової служби та служби в запасі, а також тим, хто перебуває на військовому обліку в місцевому військовому комісаріаті. Їх закликають приєднатися до БАРС (Бойовий армійський резерв країни) або так званих добровольчих підрозділів "Тигр" (морська піхота).

У мерії стверджують, що "кожен одержувач приймає власне рішення". Але, як зазначають експерти ISW, російські вербувальники намагаються збити з пантелику чоловіків, щоб вони подумали, що їх формально та юридично призвали, хоч насправді листи є лише запрошенням обговорити волонтерство.

Ідею Кадирова щодо "самомобілізації" підтримали й інші регіони. Наприклаж, губернатор Кіровської області Олександр Соколов оголосив, що Кіров сформував свій другий добровольчий батальйон під назвою "Широнін", і заявив, що обласний добровольчий батальйон "Вятка" вже воює в Україні.

Призначений росією "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов 16 вересня повідомив, що Крим активізує роботу з набору добровольців. За його словами, до фінансування добровольчих батальйонів нібито долучилися невідомі великі банківські установи.

Губернатор Магаданської області Сергій Носов заявив про фінансову підтримку заклику кадирова та закликав усі регіони "самомобілізації". Подібні заяви зробили також глави Воронезької, Чуваської, Башкирської та Кемеровської областей.

Сам кадиров 16 вересня оголосив, що чеченські батальйони "Ахмат" "Восток" і "Захід" перекинуті на Донбас. За його словами, створено ще один загін "Ахмат-1" із 2000 осіб, "озброєних до зубів".

Володимир Путін і Кадиров рамзан


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
Війська РФ випустили по Харкову дві ракетиВійська РФ випустили по Харкову дві ракети
Китай планує приєднати Тайвань до 2027 року — ЦРУ
Максим Галкін став у Росії "іноземним агентом"Максим Галкін став у Росії "іноземним агентом"
У Мексики є план для України і Росії: просто припинити стрілятиУ Мексики є план для України і Росії: просто припинити стріляти
У Держдепі відреагували на погрози Росії щодо поставок ракет ATACMS УкраїніУ Держдепі відреагували на погрози Росії щодо поставок ракет ATACMS Україні
Рф плануює вивести з України регулярні підрозділи: розвідники дізналися датуРф плануює вивести з України регулярні підрозділи: розвідники дізналися дату
Польща вимагає від Росії повернути картини, вивезені у Другу світову війнуПольща вимагає від Росії повернути картини, вивезені у Другу світову війну
Сенатори США внесли законопроект про визнання Росії державою-спонсором тероризмуСенатори США внесли законопроект про визнання Росії державою-спонсором тероризму
Подробиці удару по Кривому Розі: річка вийшла з берегів, зносить мости та загрожує будинкамПодробиці удару по Кривому Розі: річка вийшла з берегів, зносить мости та загрожує будинкам
США планують призначити нового посла в Росії – ЗМІСША планують призначити нового посла в Росії – ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости