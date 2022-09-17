Із санкційного списку ЄС зникли мертвий Жириновський та жива сестра олігарха Усманова

Причини вилучення сестри Усманова не повідомляються.

Одну з сестер олігарха і колишнього акціонера футбольного клубу «Арсенал» Алішера Усманова — Саодат Нарзієву — виключили з санкційного списку ЄС, який був складений у відповідь на розв’язання РФ повномасштабної війни в Україні. Сам Усманов у списку залишився. Про це пише The Guardian.

Крім того, цього тижня ЄС виключив із санкційного списку померлого лідера ЛДПР Владіміра Жиріновского та Ольгу Айзіман, колишню дружину банкіра Міхаіла Фрідмана.

Сестра Усманова Саодат Нарзієва була додана до санкційного списку разом з родичами інших російських чиновників і олігархів у квітні.

Усманов, а також ще одна сестра олігарха Гульбахор Ісмаїлова подали окремі апеляції, намагаючись скасувати санкції, які забороняли їм подорожувати по ЄС та використовувати розташовані в державах-членах активи. Вони намагались довести, що не підтримували війну Росії проти України, і вимагали виплатити їм $20 тисяч для покриття витрат.

Причини виключення з санкційного списку Нарзієвої невідомі.

«Ми від самого початку казали, що санкції проти Саодат Нарзієвої були засновані на хибних звинуваченнях, які тепер переконливо і недвозначно спростовані. Вітаємо рішення Ради ЄС виключити пані Нарзієву із санкційного списку», — повідомили The Guardian представники сестри олігарха.

Статки 68-річного прокремлівського олігарха Алішера Усманова оцінюють у 19,5 мільярдів доларів. Він керує бізнесом у металургійній та гірничодобувній промисловості і має тісні зв’язки з російським президентом Владіміром Путіним.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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