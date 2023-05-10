Кулеба радить Мєдвєдєву вживати менше спиртного

Особливо перед тим, як він збирається написати щось у себе в Telegram.

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмітрій Мєдвєдєв відомий своїми антиукраїнськими заявами. Приміром, нещодавно він закликав до ліквідації президента Володимира Зеленського. Глава МЗС Дмитро Кулеба після цього порадив колишньому президентові РФ пити менше горілки, інформує ZN.ua.

Кулеба радить Мєдвєдєву вживати менше спиртного
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"Медвєдєв має пити менше горілки перед тим, як заходити в Telegram. Це все, що я можу про це сказати, — зауважив Кулеба виданню Bild.- Він (Медвєдєв — ред) відіграє певну роль у характері стратегічних комунікацій Росії".

При цьому глава української дипломатії вважає, що "заяви" Мєдвєдєва взагалі не варто коментувати.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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