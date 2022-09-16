Бельгія надасть Україні ще один пакет військової допомоги

Федеральний уряд Бельгії погодить у п'ятницю виділення ще одного пакету військової допомоги Україні для протистояння військовій агресії Росії, повідомила бельгійський міністр оборони Людовін Дедондер в інтерв'ю газеті L'Echo .

Сума попередньої допомоги становила 45 мільйонів євро, майбутньої - складе 12 мільйонів євро. До неї увійдуть великокаліберні кулемети та боєприпаси, а також нелетальна допомога: речі для зимового періоду, каски, запасне спорядження, обладнання для спостереження. На початку 2023 року поставлять карети швидкої допомоги та вантажівки для медичних цілей.

Крім того, Бельгія готова надати Україні допомогу у морському та наземному розмінуванні. Для цього було проведено навчання українських військовослужбовців.

Також Бельгія прийняла у своїх медичних закладах 45 поранених на фронті та тяжкохворих українців.