Кілька тисяч мобілізованих в ОРДЛО втекли з фронту — ЗМІ

Вони відмовляються воювати, розуміючи, що таку кількість людей не покарають, інформує ZN.ua.

Кілька тисяч мобілізованих в ОРДЛО втекли з фронту — ЗМІ
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Зі своїх позицій на фронті втекли близько 3,5 тисяч солдатів, мобілізованих росіянами в тимчасово окупованих регіонах Донецької та Луганської областей. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє 24 канал.

"Близько 3,5 тисяч мобілізованих з Донбасу втекли з позицій і відмовляються воювати", - пишуть ЗМІ, додаючи, що всі вони повернулися додому.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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