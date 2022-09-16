Кілька тисяч мобілізованих в ОРДЛО втекли з фронту — ЗМІ

Зі своїх позицій на фронті втекли близько 3,5 тисяч солдатів, мобілізованих росіянами в тимчасово окупованих регіонах Донецької та Луганської областей. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє 24 канал.

"Близько 3,5 тисяч мобілізованих з Донбасу втекли з позицій і відмовляються воювати", - пишуть ЗМІ, додаючи, що всі вони повернулися додому.