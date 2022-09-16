Новостей.COM ⇒
2022-09-16
Кілька тисяч мобілізованих в ОРДЛО втекли з фронту — ЗМІ
Вони відмовляються воювати, розуміючи, що таку кількість людей не покарають, інформує
© Скриншот из видео
Зі своїх позицій на фронті втекли близько 3,5 тисяч солдатів, мобілізованих росіянами в тимчасово окупованих регіонах Донецької та Луганської областей. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє
"Близько 3,5 тисяч мобілізованих з Донбасу втекли з позицій і відмовляються воювати", - пишуть ЗМІ, додаючи, що всі вони повернулися додому.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua