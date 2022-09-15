Звільнили за «Байрактар»: у Криму учні технікуму поскаржилися на вчителя

На тлі успіхів ЗСУ серед окупантів і колаборантів наростає паніка, інформує ZN.ua.

Звільнили за «Байрактар»: у Криму учні технікуму поскаржилися на вчителя
© Q?r?mtatar Milliy Meclisi

Російські окупанти продовжують боротися з українськими піснями в українському Криму. У Білогірську викладача місцевого технікуму Андрія Білозерова звільнили за поставлену на уроці пісню «Байрактар».

«Андрій Білозеров включив в авдиторії українську націоналістичну пісню . Викладача технікуму звільнено» , - заявив у коментарі російським пропагандистам радник «голови Криму» з інформаційної політики Олег Крючков.

Раніше у соцмережах опублікували відео уроку Білозерова, на якому той включав пісню «Байрактар», присвячену турецькому ударному безпілотнику, одному із символів російсько-української війни.

За даними Telegram-каналу «SHOT», на вчителя української і російської мов поскаржилися його ж учні, які заявили, що Білозеров «постійно розповідав, як чекає на прихід ЗСУ».

«Ми розцінюємо як зраду такі музичні перформанси. Якщо хтось хоче підтримати Україну, то може їхати туди», - заявив Крючков, «забувши» згадати про те, що Крим – теж частина України.

У пресслужбі МВС Криму заявили, що розпочали перевірку «всіх обставин події» і прийматимуть рішення «відповідно до законодавства».


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Переселенцям з Криму спростять оформлення українських пенсійПереселенцям з Криму спростять оформлення українських пенсій
Окупанти тікають з Мелітополя у бік КримуОкупанти тікають з Мелітополя у бік Криму
Усі угоди, які відбувалися у Криму за 8 років щодо нерухомості, були незаконні, - Михайло ШейтельманУсі угоди, які відбувалися у Криму за 8 років щодо нерухомості, були незаконні, - Михайло Шейтельман
ЗСУ звільнили вже 300 населених пунктів в Харківській області — МОЗСУ звільнили вже 300 населених пунктів в Харківській області — МО
Пересування мостом обмежили: окупанти терміново тікають із Криму та Півдня, в ГУР повідомили хорошу новинуПересування мостом обмежили: окупанти терміново тікають із Криму та Півдня, в ГУР повідомили хорошу новину
Поставлене завдання – це звільнення усіх території та Криму, - політолог Вадим КарасьовПоставлене завдання – це звільнення усіх території та Криму, - політолог Вадим Карасьов
ЗСУ звільнили Святогірськ і зачистили від росіян околиці: фотоЗСУ звільнили Святогірськ і зачистили від росіян околиці: фото
ЗСУ звільнили близько 3 тисяч кв. км - до кордону залишилося зовсім небагато: карти боївЗСУ звільнили близько 3 тисяч кв. км - до кордону залишилося зовсім небагато: карти боїв
ЗСУ звільнили від російських окупантів Куп’янськ на ХарківщиніЗСУ звільнили від російських окупантів Куп’янськ на Харківщині
З початку вересня ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів — ЗеленськийЗ початку вересня ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів — Зеленський
Последние новости
Подгружаем последние новости