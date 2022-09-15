Звільнили за «Байрактар»: у Криму учні технікуму поскаржилися на вчителя

Російські окупанти продовжують боротися з українськими піснями в українському Криму. У Білогірську викладача місцевого технікуму Андрія Білозерова звільнили за поставлену на уроці пісню «Байрактар».

«Андрій Білозеров включив в авдиторії українську націоналістичну пісню . Викладача технікуму звільнено» , - заявив у коментарі російським пропагандистам радник «голови Криму» з інформаційної політики Олег Крючков.

Раніше у соцмережах опублікували відео уроку Білозерова, на якому той включав пісню «Байрактар», присвячену турецькому ударному безпілотнику, одному із символів російсько-української війни.

За даними Telegram-каналу «SHOT», на вчителя української і російської мов поскаржилися його ж учні, які заявили, що Білозеров «постійно розповідав, як чекає на прихід ЗСУ».

«Ми розцінюємо як зраду такі музичні перформанси. Якщо хтось хоче підтримати Україну, то може їхати туди», - заявив Крючков, «забувши» згадати про те, що Крим – теж частина України.

У пресслужбі МВС Криму заявили, що розпочали перевірку «всіх обставин події» і прийматимуть рішення «відповідно до законодавства».