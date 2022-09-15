Звільнили за «Байрактар»: у Криму учні технікуму поскаржилися на вчителя
На тлі успіхів ЗСУ серед окупантів і колаборантів наростає паніка, інформує
Російські окупанти продовжують боротися з українськими піснями в українському Криму. У Білогірську викладача місцевого технікуму Андрія Білозерова звільнили за поставлену на уроці пісню «Байрактар».
«Андрій Білозеров включив в авдиторії українську націоналістичну пісню . Викладача технікуму звільнено» , - заявив у
Раніше у соцмережах опублікували відео уроку Білозерова, на якому той включав пісню «Байрактар», присвячену турецькому ударному безпілотнику, одному із символів російсько-української війни.
За даними Telegram-каналу «SHOT», на вчителя української і російської мов поскаржилися його ж учні, які заявили, що Білозеров «постійно розповідав, як чекає на прихід ЗСУ».
«Ми розцінюємо як зраду такі музичні перформанси. Якщо хтось хоче підтримати Україну, то може їхати туди», - заявив Крючков, «забувши» згадати про те, що Крим – теж частина України.
У пресслужбі МВС Криму заявили, що розпочали перевірку «всіх обставин події» і прийматимуть рішення «відповідно до законодавства».