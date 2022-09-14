Подробиці удару по Кривому Розі: річка вийшла з берегів, зносить мости та загрожує будинкам
У середу, 14 вересня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл Кривого Рогу, внаслідок чого було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, а рівень води в річці Інгулець піднявся, інформує
Про це повідомляє "Апостроф".
Окупанти потрапили по Карачунівському водосховищу, внаслідок чого вода у річці піднялася на 5-6 метрів. Через атаку також змило міст та затопило кілька найближчих будинків.
Про те, що вода піднялася на 5-6 метрів, повідомило "Суспільне".
У мережі з'явилося відео удару мостом. Голос за кадром каже, що "прильотів" було три.
Обережно!!! Відео містить ненормативну лексику!!!
Еколог Олександр Скакальський заявив, що рівень води у Кривому Розі піднявся приблизно на 2-3 метри.
У свою чергу, начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко поспішив заспокоїти мешканців регіону. Він заявив, що "вода нікого не затопить" та "всі будуть з водою".