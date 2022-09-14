Військові частини РФ скасовують відправку підрозділів в Україну через масові відмови воювати — ГУР

Одночасно в підрозділах, які воюють проти України спостерігається нестача особового складу, інформує ZN.ua.

Військові частини РФ скасовують відправку підрозділів в Україну через масові відмови воювати — ГУР
© Минобороны РоSSии/t.me

В частинах і з’єднаннях, які перебувають на території Росії, скасовуються заплановані відправки особового складу на війну проти України. Причина – масова відмова особового складу від участі в бойових діях. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, за даними ГУР, військовослужбовців 5 окремої танкової бригади 36 армії (Улан-Уде), які пишуть рапорти на звільнення через відмову воювати проти України, звільняють зі служби без урахування будь-яких пільг (вислуга років – рік за три, статус ветерана тощо).

«Особовому складу бригади, який перебуває в Україні, надають відпустки виключно за сімейними обставинами (смерть близьких родичів)», - повідомляє розвідка.

Одночасно в підрозділах, які воюють проти України, спостерігається катастрофічна нестача особового складу.

Для того, що усунути цю проблему, командування РФ прийняло рішення суттєво скоротити час на реабілітацію солдатів після поранень та контузій.

Зокрема, пораненим окупантам в шпиталях цілеспрямовано спрощують діагнози, не проводять раніше заплановані операції, а також пропонують повернутись на війну.

За даними ГУР, лікарям «рекомендують» надавати дозвіл на планові хірургічні втручання тільки по закінченню війни або за прямим дозволом командира пораненого військового.

У розвідці також розповіли про випадок, коли після розриву барабанної перетинки вуха та контузії, військовослужбовця РФ за три дні виписали із шпиталю. Офіційний діагноз – «отит». Загарбнику надали рекомендацію не застуджувати вухо, а також відмовили в операційному втручанні.

У ГУР повідомляють, що наразі загарбники намагаються посилити своє угруповання під тимчасово окупованим Херсоном за рахунок «наявних резервів».

«Для цього планується передислокування 4 батальйонів так званих «кадирівців». Але наразі ці підрозділи значно недоукомплектовано. Більшість особового складу – не чеченці, а найманці з найбідніших регіонів РФ», - йдеться у повідомленні.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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