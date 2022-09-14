Україна та Азербайджан ховають путінське "НАТО": у росії більше немає можливості захищати країни ОДКБ

Путінське «НАТО» луснуло по швах, бо армія окупантів не здатна встояти в паритетному бою.

Про це пише журналіст Орест Сохар.

" РФ створила свою підробку під НАТО - Організацію договору колективної безпеки (ОДКБ). До неї увійшли РФ , Білорусь, Таджикистан , Киргизстан, Казахстан і Вірменія. Схоже, ця мертвонароджена організація почала розсипатися на друзьки, як і вплив Росії на рештки гомосовєтікус.

Чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном ставить крапку в існуванні ОДКБ. Азербайджан вважає Нагірний Карабах своєю територією (і це визнано міжнародною спільнотою). Вірменія ж підтримує невизнану Нагірно-Карабаську республіку. Схоже, Азербайджан планує повернути собі Карабах і вже докладає для цього зусилля;

Азербайджан вже давно міг би силою повернути свою територію. Але Вірменія - частина ОДКБ, тому був ризик втручання Росії. Баку діяв обережно. Але це вже в минулому!

Вірменія досі дорікає росіянам, що вони не стали втручатись в Другу карабаську війну (яку Азербайджан виграв у 2020-му і тоді повернув собі значну частину території регіону). І тепер вірмени знову просять Путіна встати на свій бік;

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян вже офіційно звернувся до РФ : вимагає виконати домовленості та захистити його країну. Але проблема полягає в тому, що всі боєздатні російські війська вже задіяні в війні проти України.

Путіна немає можливості захищати країни ОДКБ. Ані Вірменію, ані будь-кого іншого. Свій статус "куратора" на всьому пострадянському просторі агресор утримував розповідями про свою неймовірну могутність. Україна ж доказала, що це всього лише частина роспропаганди, а армія окупантів не здатна встояти в паритетному бою. Після руйнування ОДКБ та остаточного програшу Росії, Молдова очікує повернення Придністров'я, а до Грузії - цілком логічно повернуться Південна Осетія та Абхазія", стверджує журналіст.